Kayserispor'a Strande'ın 60 bin Euro alacağından 3 dönem transfer yasağı geldi - Son Dakika
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Kayserispor'a Strande'ın 60 bin Euro alacağından 3 dönem transfer yasağı geldi

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Kayserispor'un FIFA'daki son dosyası, eski teknik ekipte yer alan Trond Strande'ın 60 bin Euro alacağı nedeniyle sonuçlandı ve kulübe 3 dönem transfer yasağı geldi. Sarı-kırmızılılar, 'öde-kaldır' niteliğindeki dosyada tutarın ödenmesiyle yasağın kaldırılacağını duyurdu.

KAYSERİSPOR ile sözleşmesini fesheden teknik direktör Erling Moe'nin yardımcı antrenörü Trond Strande'ın 60 bin Euro alacağından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi feshedilen Erling Moe'nin yardımcı antrenörü Trond Strande oldu. Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eski teknik ekibimizde yer alan Trond Strande kaynaklı 60.000 Euro tutarındaki alacak nedeniyle kulübümüze FIFA nezdinde 3 dönem transfer yasağı uygulanmıştır. Söz konusu dosya "öde-kaldır" niteliğinde olup, ilgili tutarın ödenmesiyle birlikte transfer yasağı kaldırılacaktır" denildi. Öte yandan, Kayserispor ile sözleşmesini fesheden teknik direktör Erling Moe'nin 120 bin, yardımcı antrenör Hussain Etzaz Mozafar'ın ise 60 bin Euro alacaklarından dolayı sarı-kırmızılı takıma 3 gün önce de 3 dönem transfer yasağı gelmişti. Söz konusu yasağın da öde-kaldır niteliğinde olduğu belirtilmişti.

Kaynak: DHA
KayserisporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'a Strande'ın 60 bin Euro alacağından 3 dönem transfer yasağı geldi - Son Dakika
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