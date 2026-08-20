Kayserispor'a Transfer Yasağı

KAYSERİSPOR ile sözleşmesini fesheden 32 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane'nin 70 bin Euro alacağından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Kayserispor yöneticileri, söz konusu cezaya neden olan rakamın ödenmesinin ardından transfer yasağının kalkacağını belirtti.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi fesih edilen Portekizli kant oyuncusu Carlos Mane oldu. Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüze, futbolcu Carlos Mané'ye ilişkin 75.000 Euro tutarındaki dosya nedeniyle FIFA tarafından "öde-kaldır" mahiyetinde geçici tescil yasağı uygulanmıştır. Söz konusu yasak, ilgili ödemenin gerçekleştirilmesiyle birlikte kaldırılacak olup, gerekli işlemler kulübümüz tarafından yürütülmektedir" denildi.