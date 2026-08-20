Kayserispor'a Transfer Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor'a Transfer Yasağı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Carlos Mane'nin alacağı yüzünden Kayserispor'a transfer yasağı getirildi, ödeme sonrası kalkacak.

KAYSERİSPOR ile sözleşmesini fesheden 32 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane'nin 70 bin Euro alacağından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Kayserispor yöneticileri, söz konusu cezaya neden olan rakamın ödenmesinin ardından transfer yasağının kalkacağını belirtti.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi fesih edilen Portekizli kant oyuncusu Carlos Mane oldu. Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüze, futbolcu Carlos Mané'ye ilişkin 75.000 Euro tutarındaki dosya nedeniyle FIFA tarafından "öde-kaldır" mahiyetinde geçici tescil yasağı uygulanmıştır. Söz konusu yasak, ilgili ödemenin gerçekleştirilmesiyle birlikte kaldırılacak olup, gerekli işlemler kulübümüz tarafından yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'a Transfer Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Güle güle Çağlar Takım aramaya başladı, gidiyor Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
Şanlıurfa’da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı

18:58
Beşiktaş ve Trabzonspor’un ilk 11’leri belli oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu
18:50
PFDK’den Mahmut Uslu’ya ağır ceza
PFDK'den Mahmut Uslu'ya ağır ceza
18:08
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
17:32
Kocaeli’de esrarengiz olay: Denizde 2’si kadın 3 ceset bulundu
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu
17:13
Polis memurunun sır dolu ölümü 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu
17:10
İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı
İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 19:00:26. #7.12#
SON DAKİKA: Kayserispor'a Transfer Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.