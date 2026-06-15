Kayserispor'a Transfer Yasağı Geldi - Son Dakika
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Kayserispor'a Transfer Yasağı Geldi

Kayserispor\'a Transfer Yasağı Geldi
15.06.2026 08:58
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Kayserispor, Onugkha ve Attamah yüzünden FIFA'dan transfer yasağı aldı. Ödemeler sonrası kaldırılabilir.

Kayserispor kulübüne 2 futbolcudan ötürü transfer yasağı geldi.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor'a transfer yasağı geldi. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz hakkında, FIFA nezdinde futbolcular German Onugkha ve Joseph Attamah'a ilişkin dosyalar kapsamında verilen iki ayrı transfer yasağı kararı, FIFA sistemi üzerinden kulübümüze tebliğ edilmiş ve ilgili kayıtlara işlenmiştir" duyurusu yapıldı.

Açıklamada "Söz konusu transfer yasakları; German Onugkha transferine ilişkin dosyada Copenhagen'a ödenmesi gereken 120.000 Euro, ve Joseph Attamah dosyasında ise futbolcunun kulübümüzden olan 106.000 Euro tutarındaki alacağı nedeniyle uygulanmıştır. Her iki dosyaya ilişkin transfer yasağı, ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesinin ardından kaldırılabilecek nitelikte olup, süreçler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'a Transfer Yasağı Geldi - Son Dakika

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