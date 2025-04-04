Kayserispor, Adana Demirspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Kayserispor, Adana Demirspor'u 2-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor, Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

04.04.2025 22:16
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Akıncık

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy (Dk. 83 Yusuf Buğra Demirkıran), Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 65 Ali Yavuz Kol), İzzet Çelik (Dk. 83 Bünyamin Balat), Maestro, Tayfun Aydoğan, Alioui (Dk. 65 Ozan Demirbağ), Salih Kavrazlı (Dk. 83 Aimbetov)

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah (Dk. 73 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek (Dk. 79 Mane), Bourabia (Dk. 79 Baran Ali Gezek), Cardoso, Bahoken (Dk. 73 Nazon)

Gol: Dk. 10 Kartal Kayra Yılmaz, Dk 52 Bahoken (Bellona Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk 45+1 İzzet Çelik, Dk. 77 Abdulsamet Burak, Dk. 78 Tolga Kalender (Adana Demirspor), Dk. 13 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 45+2 Attamah, Dk. 78 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında Bellona Kayserispor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yendi.

48. dakikada kaleci Vedat Karakuş'un uzun pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Salih Kavrazlı'nın şutunda kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Pozisyonun devamında Alioui'nin pasında sol çaprazdan Osman Kaynak'ın şutunda da kaleci Bilal, gole izin vermedi.

52. dakikada Carole'ün pasında sol kanatta topu kontrol eden Cardozo'nun ceza sahasına çevirdiği ortada topla buluşan Bahoken'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

75. dakikada ceza yayında topla buluşan Bourabia'nın şutunda top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Adana Demirspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

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