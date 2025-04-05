Kayserispor, Adana Demirspor'u 2-0 Yendi

(ANKARA)-Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında Adana Demirspor Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Kayserispor 10. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ve 52. dakikada Stephane Bahoken'in attığı golle deplasmanda Adana Demirspor karşısında 2-0 öne geçti. Kayserispor'da Gökhan Sazdağ 90 artı 4. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.