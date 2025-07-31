Kayserispor Alanyaspor\'a Yenildi

Kayserispor; yeni sezon öncesi oynadığı üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Kayserispor; hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Alanyaspor 6 ve 12. dakikalarda bulduğu goller ile sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor yeni sezon öncesi oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. - KAYSERİ