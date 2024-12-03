Kayserispor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Corenden Alanyaspor ile karşılaşacak Bellona Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarıyla çift kale maç yaptı.

Kayserispor, Corenden Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.