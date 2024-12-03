Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Corenden Alanyaspor ile karşılaşacak Bellona Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarıyla çift kale maç yaptı.
Kayserispor, Corenden Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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