Kayserispor Altyapısına 22 Antrenör Atandı

KAYSERİSPOR Akademi, 2026-2027 sezonu öncesi 22 antrenör ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor'un 7 Haziran tarihinde gerçekleştirilen genel kurulu sonrası Altyapı Koordinatörlüğü görevine Sebahattin Tekin getirildi. Tekin'in göreve gelmesinin ardından altyapıda görev yapan birçok antrenörle yollar ayrılmıştı. Yeni sezon öncesi Kayserispor'un alt yaş kategorilerinde görev yapacak olan 22 antrenör ile sözleşme imzalandı. Kayserispor Altyapı Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç ve Altyapı Sorumlusu Samet Sarıoğlu da katıldı.