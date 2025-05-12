Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 Yendi

(ANKARA)-Süper Lig'in 35. hafta kapanış maçında Kayserispor evinde Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 35. hafta kapanış karşılaşmasında Bellona Kayserispor sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırladı. RGH Enertürk Enreji Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetti.
Kayserispor'a galibiyeti getiren goller 12. 29. ve 63. dakikalarda Miguel Cardoso'dan geldi. Antalyaspor'un tek golünü ise 26. dakikada Thalisson Kelven attı.
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