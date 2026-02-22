Kayserispor, Antalyaspor'u Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor, Antalyaspor'u Yendi

22.02.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Süper Lig 23. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında Zecorner Kayserispor sahasında Hesap.com Antalyaspor 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammet Türkmen ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammet Türkmen zor bir maç olduğunu söyleyerek, "Son iç saha maçını Kasım ayında Kasımpaşa'ya karşı kazanmıştık. İlk 30 dakika iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Tabi ki bazı istediğimiz şeyleri yapamadık. Ancak içinde bulunduğumuz psikolojik durumun yansımasını da sahada gördük. İkinci yarıya 2 oyuncu değişikliği ile başladık. Makarov'un bir sakatlığı vardı. Sakatlıktan döndüğü için 45 dakikada rakibin yorulduğu anda oyuna almak istedik. Çok da etkili oldu. İyi oldu. Penaltı aldı. Maalesef Benes kaçırdı. Sonrasında oyuncular beklenen reaksiyonu gösterdi ve biz de risk aldık. Hiç yılmayan mücadeleyi bırakmayan bir oyuncu grubu vardı. Hatalar olacaktır. Çünkü, bu psikoloji ile mücadele etmek kolay değil. İçinde bulunduğumuz durumdan ötürü geçen hafta taraftarlarımızdan özür dilemiştim. Bu hafta da ramazan ayı olmasına rağmen bize güzel bir destek oldular. Ligin üst sıralarına tırmanma konusunda bir ivme yakalamış olduk. Son iki maçta aldığımız 4 puan bizi yukarı taşıdı. Bundan sonra da inşallah Kayserispor'u üst sıralara taşımanın hedefini güdeceğiz" ifadelerini kullandı.

Radomir Djalovic ile fesih görüşmelerinin devam ettiğini sorulması üzerine Türkmen, "Teknik direktörümüzün sözleşmesinin feshi ile ilgili bir sorun yaşamıştık. Yönetimimizde bu sorumluluğu benim almamı istediler. Bende bundan kaçmadım. Çünkü benim antrenörlük lisansım da var. Göztepe maçından sonra teknik direktör arayışımız devam etti. Onla ilgili adımlar atıldı. Ancak olumlu sonuçlanmadı. Ben de sorumluluktan kaçmadım. Yönetimimiz bence gerekli adımları atacak ve zannederim ki yeni bir hoca ile Kayserispor devam edecektir diye düşünüyorum ama farklı bir durum olursa da biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" cevabını verdi.

SAMİ UĞURLU: SONRAKİ MAÇLARDA TELAFİ EDECEK İNANCIMIZ VE GÜCÜMÜZ VAR

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise, "En zor maçlardan birisiydi. Kazanmamız gereken bir maçtı. En azından son dakikaya getirdiğimiz bir maçtan 1 puan alarak rakibimizi aşağıda bırakmak önemliydi. Bizim için aslında buradan alacağımız puan iyi sayılırdı. Tabi ki galibiyet için geldik. Ancak son dakikalarda gelen ve oyunun kırılma anlarında kaçırdığımız net pozisyon vardı. Orada da biraz kalite gerekiyor. Biraz daha bitiricilik gerekiyor. 11 maçımız daha var. Böyle maçları kaybediyorsanız o zaman daha zor maçları kazanmak zorundasınız. Mücadele gücümüz var. Bahane değil ama sakatlarımızın olması bizi ön bölgede sıkıntıya soktu. Ne olursa olsun maçın son dakikasına kadar konsantre olup bu maçı bitirmemiz gerekiyordu. Duran toptan yediğimiz bir gol ve maalesef maçı kaybettik. Daha sonraki maçlarda bunu telafi edecek inancımız ve gücümüz var. En kısa sürede bunu telafi etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Antalyaspor'u Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

17:41
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı
17:16
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
16:37
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
16:25
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 18:00:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Kayserispor, Antalyaspor'u Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.