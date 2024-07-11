Kayserispor Asbaşkanı Nurettin Açıkalın, UEFA'nın getirdiği transfer kısıtlamasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor

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Kayserispor Asbaşkanı Nurettin Açıkalın, UEFA'nın getirdiği transfer kısıtlamasıyla alakalı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. İlk haftayı BAY geçecek olan Kayserispor'da Asbaşkan Nurettin Açıkalın, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Açıkalın, "Bütün rakiplerimize başarılar diliyoruz. Fikstür ortaya çıktı, memnunuz. Bütün takımlar çalışma içinde. Yoğun bir transfer dönemi geçiyor. Bizim de oturmuş bir takımımız var. Sezona hazırlanıyoruz. Daha güzel daha verimli olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Bu sezon yine transfer kısıtlaması olduğunu söyleyen Açıkalın, "Disiplin yönünden bir ceza bu. UEFA nezdinde yoğun bir çalışma var. Bunu yürütüyoruz. Kesinleşmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL