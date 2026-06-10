Kayserispor, Atila Gerin ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Atila Gerin getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 58 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma imzalandı.
Açıklamada, "Hoş geldin Atila Gerin. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Kayseri temsilcisinde kulüp menajerliği görevine de Seyit İçgül'ün getirildiği açıklandı.
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