Kayserispor, Atila Gerin ile Anlaştı - Son Dakika
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Kayserispor, Atila Gerin ile Anlaştı

Kayserispor, Atila Gerin ile Anlaştı
10.06.2026 17:18
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Kayserispor, 1+1 yıllık sözleşme ile Atila Gerin'i teknik direktör olarak atadı.

KAYSERİSPOR teknik direktör Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe'nin sözleşmesi sona erdi. Deneyimli çalıştırıcıya dün teşekkür edildi. Sarı kırmızılılarda teknik direktörlük görevine son olarak Eyüpspor'da görev yapan Atila Gerin getirildi. Kayserispor'dan yapılan anlaşma ile ilgili yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Atila Gerin. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Atila Gerin ile Anlaştı - Son Dakika

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