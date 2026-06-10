Kayserispor Atila Gerin ile Anlaştı

Kayserispor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan paylaşımda, "Hoş Geldin Atila Gerin. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
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