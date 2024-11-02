Kayserispor Başkanı'ndan İstifa Tepkisi - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı'ndan İstifa Tepkisi

Kayserispor Başkanı Çamlı, taraftarların istifa çağrılarına sert yanıt vererek tepki gösterdi.

02.11.2024 19:16
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Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Adana Demirspor maçının ardından "istifa" diye bağıran bazı taraftarlara tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-Adana Demirspor maçının 0-0 tamamlanmasının ardından bazı taraftarlar Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve kulüp yönetimini istifaya davet etti.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, RHG Enertürk Enerji Stadı çıkışında, gazetecilere yaptığı açıklamada, yenmeyi çok istedikleri bir maç olduğunu ancak başaramadıklarını söyledi.

Maçın bitiş düdüğü ile "istifa" diye bağıran kişilere tepki gösteren Çamlı, şunları kaydetti:

"Çok biliyorlarsa babalarını getirsinler yönettirsinler burada. Bunu yapmaya çok hevesli değilim. 4 tane soysuz bağırdı diye de bu görev bırakılmaz. Onların hiçbiri Kayserispor taraftarı falan olamaz. Seyirci tepkisini gösterir. Kapalı Kale bir tepki koyuyor. Bir şey diyor muyuz, yok. Çünkü onlar ne söylediğini biliyor. 'Yönetim istifa', ne oldu? Hadi bırakalım. Var mı, yönetecek misin? Biz nelerle uğraşıyoruz. Bu hafta futbolculara para ödeyeceğiz diye kendi çeklerimizi, ödemelerimizi yapmayıp, futbolculara para ödemeye çalışıyoruz. 4 tane zibidi çıkmış orada 'yönetim istifa' diye bağırıyor. Getirin babanızı yönettirin."

Bazı taraftarlar, açıklamalarının ardından da Çamlı'ya tepki göstererek, istifaya davet etmeye devam etti. Çamlı, polis eşliğinde stattan ayrıldı.

Öte yandan, bazı taraftarlar arasında yaşanan arbede de polisler tarafından önlendi.

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Kayserispor, Ali Çamlı, Politika, Futbol, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı'ndan İstifa Tepkisi - Son Dakika

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