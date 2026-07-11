Kayserispor Başkanı\'ndan Uyarı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı; kulüplerin iyi yönetilmesi gerektiğini söyleyerek, "Menajerlerin oyunlarına gelmemeliyiz. ya bu ligi düzelteceğiz, ya kapıya kilit vurup gideceğiz" dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, fikstür çekimi sonrası yaptığı açıklamasında; "TFF 1. Lig, Süper Lig'den daha zor. Kıran kırana maçlar oynanacak. Herkes çok ciddi transferler yapıyor. Fakat sadece para veya transferler ile olmuyor, kulüplerin çok iyi de yönetilmesi gerekiyor. Akıllı işler yapanlar bu ligde başarılı olur" dedi. Kulüplerin menajer oyunlarına gelmemesi gerektiğini ifade eden Başkan Çamlı, "Çok ciddi paralar harcanıyor. Futbol ekonomisi her geçen gün idare edilmez bir duruma geliyor. Kulüp başkanları, transfer tezgahlarına gelmemeli. 15 liraya alınacak oyuncu, menajer oyunlarından dolayı 40-50 lira oluyor. Başkan arkadaşlara çağrıda bulunuyorum. Tabiri caizse kulüpleri dolandırtmayalım. Boşa gidecek paraları alt yapıya harcayalım, kendi çocuklarımızı kazanalım. Gerekirse 1-2 sene çıkmayalım" cümleleri kurdu.

Başkan Çamlı açıklamasında; "Dengesiz, fütursuzca harcamalardan ötürü devletimize karşı mali sorumluluklarımızı yerine getiremiyoruz. ya bu ligi düzelteceğiz, ya kapıya kilit vurup gideceğiz. Bu ekonomiyle, bu sirkülasyon ile hiç kimse burayı götüremez. Biz, koskoca Kayseri şehri olarak böyle bir ekonomiyi yönetecek durumda değiliz" görüşünde bulundu. - KAYSERİ