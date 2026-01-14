Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe\'den satın aldık

Süper Lig ekibi Kayserispor'da Başkan Nurettin Açıkalın, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladıkları Burak Kapacak'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DEN BONSERVİSİNİ ALDIK"

Radyospor canlı yayınında konuşan Nurettin Açıkalın, Burak Kapacak'ı bonservisiyle aldıklarını ifade ederek, "Burak Kapacak'ın bonservisi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştık, oyuncunun bonservisini aldık." ifadelerini kullandı.

EMRE MOR İDDİALARINA CEVAP

Fenerbahçeli bir diğer futbolcu Emre Mor'un transfer durumu hakkında da konuşan Açıkalın, "Bize gelen resmi bir durum yok." yorumunda bulundu.

TRANSFERİ SONLANAN TÜM İSİMLER

Transferde anlaştıkları tüm oyuncuları açıklayan Nurettin Açıkalın, "Kayserispor, sağ bek Dinamo Zagreb'den Ronal Pierre Gabriel, Gaziantep FK'dan stoper Semih Güler, Hatayspor'dan orta saha Görkem Sağlam, Manchester United U21 takımından orta saha Sam Mather ve Manchester City U21 takımından Jadel Katongo ile anlaştık.' sözlerini sarf etti.