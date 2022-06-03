Kayserispor Başkanı, Ömer Erdoğan ile görüştü - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı, Ömer Erdoğan ile görüştü

03.06.2022 18:41
Kayserispor Başkanı, Ömer Erdoğan ile görüştü

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bugün teknik direktör Ömer Erdoğan ile görüştü.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bugün teknik direktör Ömer Erdoğan ile görüştü.

Türkiye Kupası final maçından bu yana İstanbul'da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Hikmet Karaman ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktörü bulmak için kolları sıvadı. Başkan Berna Gözbaşı, bu çerçevede bugün Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile görüştü.

Başkan Gözbaşı, İstanbul'da yapılan görüşmede Ömer Erdoğan'dan isteklerini, nasıl bir transfer politikası izleyeceğini soran ve neler verebileceğini anlattı. Kayserispor'un mali durumu ve önündeki engeller ile ilgili de konuşulan görüşme, ikinci bir görüşme yapmak üzere sonlandırıldı. - KAYSERİ

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Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan teşekkür Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan teşekkür
Kaynak: İHA

Berna Gözbaşı, Ömer Erdoğan, Kayserispor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı, Ömer Erdoğan ile görüştü - Son Dakika

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