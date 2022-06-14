Kayserispor Başkanı, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

14.06.2022 00:04

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmanın imza aşamasına geçilemediğini açıkladı. özbaşı yaptığı açıklamada ekonomik sorunların artık dünya futbolunu etkilediğini ifade ederken, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Süper Lig takımlarından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmanın eşiğinden dönülmesi üzerine açıklama yaptı.

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir açıklama yapan Gözbaşı, "Ekonomik sorunlar sadece ülkemizi değil tüm dünya futbolunu etkiliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepimizin ayaklarının yere basması gerekiyor. Prensipte anlaştığımız Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik" dedi.

"BÜYÜK BİR KULÜBÜZ"

Başkan Gözbaşı, "Biz köklü, büyük bir kulübüz. Oturmuş güçlü bir kadromuz var. Kısa süre içinde bu kadro üzerine artı değer katacak, taraftarımıza coşkular yaşatacak bir teknik direktör ile yolumuza devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.

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Berna Gözbaşı, Ömer Erdoğan, Kayserispor, Spor, Son Dakika

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