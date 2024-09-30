Kayserispor - Beşiktaş: İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor - Beşiktaş: İlk Yarı Golsüz Geçti

Kayserispor - Beşiktaş: İlk Yarı Golsüz Geçti

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Kayserispor ve Beşiktaş'ın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

30.09.2024 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ kanattan hareketlenen Boa Morte'nin ceza sahası içine çıkardığı top Paulista tarafından uzaklaştırıldı.

7. dakikada sağ kanattan topu süren Mehdi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in kucağında kaldı.

15. dakikada Rashica'nın sağ kanattan açtığı ortada meşin yuvarlakla buluşan Silva'nın kafa vuruşunda top auta gitti.

16. dakikada Hasan Ali'nin pasını değerlendiren Nazon'un vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

22. dakikada ceza sahası içindeki topa hareketlenen Ernest Muçi, topu auta gönderdi.

24. dakikada topu süren Immobile'nin, ceza sahası sol çaprazında yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden dışarı gitti.

39. dakikada orta sahadan hareketlenen Mehdi'nin vuruşunda top auta gitti.

45. dakikada sol kanattan aldığı topu pasa çeviren Cardoso'nun vuruşunda Nazon meşin yuvarlağı teğet geçti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra, Boa Morte, Bourabia, Baran Ali, Cardozo, Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Ali Karimi, Bahoken, Mehmet Eray, Mane, Ramazan Civelek, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz, Yaw Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Sorumlu: Serhat Sütlü

Beşiktaş: Mert Günok, Rashica, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Ernest Muçi, Ciro Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy, Chamberlain, Zainutdinov, Onana, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni Chrıstiaan van Bronckhorst

Sarı kartlar: Kartal Kayra, Baran Ali (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, kayseri, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor - Beşiktaş: İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
07:23 Lübnan’a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam’ı da vurdu Art arda patlamalar yaşandı Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
15:32 İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı Akbank’tan açıklama var İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank'tan açıklama var
15:28 ingiltere’de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası
15:19 Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi
14:56 Rahmi Koç’tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4’ü battı Rahmi Koç'tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4'ü battı
14:36 Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı’nı bırkatı Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bırkatı
14:16 Otomotiv devinde hayal kırıklığı Otomotiv devinde hayal kırıklığı
14:00 Havalimanında yangın paniği Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı
13:58 Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı
13:46 25 ülkeye mektup gönderdiler İsrail’den Hizbullah’la ateşkes için 2 şart 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
13:45 Sinan Ateş’in annesinden Bahçeli için olay sözler “Oğlumun katili onlar“ deyip 4 isim sıraladı Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
13:45 Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 09:39:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor - Beşiktaş: İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement