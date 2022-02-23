Kayserispor bininci golünü arıyor - Son Dakika
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Kayserispor bininci golünü arıyor

23.02.2022 09:44
Kayserispor bininci golünü arıyor

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihindeki bininci golünü arıyor.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihindeki bininci golünü arıyor. Sarı kırmızılı futbolcularda, tarihe geçecek golü atmanın heyecanı var.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da bininci gol heyecanı var. Şu ana kadar Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda 999 golü bulunan sarı kırmızılı takımın bininci golünü hangi futbolcunun atacağı merak konusu oldu. Bu hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak sarı kırmızılı takım oyuncuları, tarihe geçecek gole imza koymanın hesabı içerisinde.

Kayserispor'un bu sezon en golcü ismi Mame Thiam ile Mario Gavranovic oldu. Süper Lig maçlarında Thiam'ın 9 golü, Mario Gavranovic'in ise 8 golü bulunuyor. Kayserispor'un liglerdeki 300. golünü İsrailli futbolcu Pini Felix Balili atarken, 400. golünü Fatih Ceylan, 500. golünü Mehmet Topuz, 600. golünü Abdullah Durak, 700. golünü Diego Marvin Biseswar, 800. golünü Deniz Türüç ve 900. golünü de Artem Kravets almıştı. - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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