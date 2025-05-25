Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bodrum FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Mehmet Eray'ın ortasında Ramazan'ın vuruşunda top dışarı gitti.
13. dakikada oluşan karambolde ceza sahası dışında topla buluşan Brazao, iki futbolcuya çalım atarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Brazao'nun düzgün vuruşunda top Onurcan'ı geçerek ağlarla buluştu. 0-1
36. dakikada Gökhan Sazdağı'nın ortasında topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda top kaleci Sousa'dan kornere çıktı.
43. dakikada Seferi'nin uzaktan vuruşunda top kaleci Onur'da kaldı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Baran Ali Gezek, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Mehmet Eray Özbek, Cardoso, Nazon
Yedekler: Şamil Öztürk, Jeanvier, Kolovetsios, Kayra Cihan, Uzodimma, Nurettin Korkmaz, Burak Efe Arslan, Arif Kocaman, Carlos Mane, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Taylan Antalyalı, Bardhi, Seferi, Brazao
Yedekler: Gökhan Akkan, Süleyman Özdamar, Erkan Değişmez, Ege Bilsel, Ahmet Aslan, Enes Öğrüce, Okita, Dimitrov, Puşcaş, Celal Dumanlı
Teknik Direktör: Jose Morais
Gol: Brazao (dk. 13) (Bodrumspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor - Bodrum FK: İlk Yarı Sonucu 0-1 - Son Dakika
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