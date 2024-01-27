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Kayserispor, Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Kayserispor, Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırarak Burak Yılmaz ile prensipte anlaşmıştı. Bugün Burak Yılmaz kulüp tesislerine geçerek 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın hem Burak Yılmaz'a hem de kulübe hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Kayserispor, Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
27.01.2024 - 20:39,
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Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Recep Uçar ile yolları ayıran Kayserispor, Burak Yılmaz ile prensipte anlaşmıştı. Bugün havayolu ile Kayseri'ye gelen Burak Yılmaz kulüp tesislerine geçti. Kayserispor, 38 yaşındaki teknik adam ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Burak Yılmaz. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem Burak Yılmaz'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kayserispor, Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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