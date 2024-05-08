Kayserispor'un iç saha performansı hayal kırıklığı yaratıyor - Son Dakika
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Kayserispor'un iç saha performansı hayal kırıklığı yaratıyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Teknik Direktör Recep Uçar'ın yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, takımıyla çıktığı 7 iç saha maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 13 maçta 3 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. İç sahada ise sadece Ankaragücü maçını kazanabilen sarı kırmızılılar, diğer maçlarda beraberlikler ve mağlubiyetler yaşadı.

08.05.2024 13:09
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Teknik Direktör Recep Uçar'ın yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takım ile çıktığı 7 iç saha maçında sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşattı.

Kayserispor, bu sezonki üçüncü teknik direktörü Burak Yılmaz ile de galibiyet almakta zorlanıyor. Sarı kırmızılı takımın başında 13 maça çıkan Burak Yılmaz, 3 galibiyet alabildi. Bu 13 maçta 6 beraberlik alan Kayserispor, 4 kez de mağlup oldu. Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, çıktığı 7 iç saha maçında sadece 1 kez kazandı. Sadece Ankaragücü maçını kazanabilen sarı kırmızılılar, Antalyaspor, Beşiktaş, Hatayspor ve Karagümrük maçlarından beraberlikler alırken Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını da kaybetti.

Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 7 iç saha maçında 8 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'un iç saha performansı hayal kırıklığı yaratıyor - Son Dakika

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