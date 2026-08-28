Kayserispor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Kayserispor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig 4. hafta maçında yarın sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma saat 19.00'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak, hakem Ömer Tolga Güldibi olacak.

Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında yarın Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda, futbolcular pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Metro Holding Kayserispor ile Bursaspor arasında yarın Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ömer Tolga Güldibi görev yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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