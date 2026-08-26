Kayserispor Bursaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kayserispor Bursaspor Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor Bursaspor Maçına Hazırlanıyor
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Kayserispor, Bursaspor ile cumartesi günü oynayacağı maça idmanlarla hazırlanıyor.

METRO Holding Kayserisporlu futbolcular, cumartesi günü oynanacak Bursaspor maçına hazırlanıyor.

1'inci Lig'de çıktığı 3 maçı da kazanan Metro Holding Kayserispor, cumartesi günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarına pazartesi günü başlayan sarı-kırmızılılar antrenmanlarına akşam saatlerinde yapılan idmanda devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular teknik direktör Atila Gerin idaresinde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve şut ağırlıklı çalıştı. Metro Holding Kayserispor ile Bursaspor arasında cumartesi günü oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Bursaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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