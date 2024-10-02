Kayserispor'da 10 Yılda 20 Teknik Direktör Değişikliği - Son Dakika
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Kayserispor'da 10 Yılda 20 Teknik Direktör Değişikliği

Kayserispor, son 10 sezonda 18 farklı teknik direktörle toplam 20 kez görev değişikliği yaptı.

02.10.2024 11:48
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, son 10 sezonda 18 ayrı teknik direktörle 20 kez görev değişikliğine gitti.

Teknik direktör açısından yüzü gülmeyen ekiplerden Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 3-0 kaybettiği Beşiktaş maçının ardından Burak Yılmaz'ın istifa etmesiyle, son 10 sezonunda 20'nci kez bir teknik adamla yollarını ayırmak durumunda kaldı.

Geçen sezonun 23. haftasındaki Antalyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılıların başına geçen Yılmaz, 6'sı bu sezon olmak üzere 22 lig müsabakasında sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, bu sezon 6 maçta henüz 3 puanla tanışamazken, 3 galibiyet ve 3 beraberlikle puan sıralamasında 17. sıraya kadar geriledi.

Son 10 yılda 18 farklı teknik adam görev yaptı

Ligin 2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas'la anlaşılmasıyla başlayan süreçte sarı-kırmızılı ekip, Hikmet Karaman ve Samet Aybaba'yla iki kez olmak üzere, toplam 18 farklı teknik adamla çalıştı.

Kayseri ekibinde Kafkas'ın ardından; sırasıyla Hakan Kutlu, Sergen Yalçın, Mesut Bakkal, Marius Sumudica, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman (2), Samet Aybaba (2), Bülent Uygun, Robert Prosinecki, Bayram Bektaş, Dan Petrescu, Uğur Kulaksız, Hamza Hamzaoğlu, Yalçın Koşukavak, Çağdaş Atan, Recep Uçar ve son olarak Burak Yılmaz görev yaptı.

Deneyimli isimler Hikmet Karaman, Mesut Bakkal, Bülent Uygun, Sergen Yalçın ve Samet Aybaba ile de uzun süre çalışamayan Kayserispor, ligde en çok teknik direktör değiştiren kulüpler arasına girdi.

Sarı-kırmızılı ekip bu sürede, daha önce takımı üst sıralara taşıma başarısı gösteren Ertuğrul Sağlam ve Robert Prosinecki gibi isimlerle de başarı sağlayamadı.

En uzun süre Atan, en kısa süre Aybaba görev yaptı

Bu dönem Kayserispor'u çalıştıran teknik direktörler arasında en uzun süre görevde kalan isim, 432 günle Çağdaş Atan oldu. Atan yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, 43 resmi maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

Kayseri ekibinde bu periyodun en kısa süre görevde kalan ismi ise Samet Aybaba oldu. Aybaba'nın 2019-2020 sezonundaki görev süresi 18 günde sonlandı. Bu süreçte sarı-kırmızılı takımla 2 resmi maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

2020-2021 sezonunda 5 teknik direktör değişti

Kayserispor'da bir sezonda en fazla teknik direktör değişimi 2020-2021'de yaşandı.

2020-2021'de 5 teknik direktör değiştiren sarı-kırmızılılar, Bayram Bektaş'la başlayan sezonda Dan Petrescu, Uğur Kulaksız, Hamza Hamzaoğlu ve Yalçın Koşukavakla çalıştı.

Kayserispor, son 10 sezonda maç başına en yüksek puan ortalamasını Mesut Bakkal döneminde yakaladı.

Deneyimli teknik adam Bakkal, 6 resmi maçta aldığı 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle maç başı 1,83 puan ortalamasına ulaştı. Bu periyotta görev yapan teknik direktörlerden Uğur Kulaksız 1,50, Hikmet Karaman 1,48, Çağdaş Atan 1,44 ve Recep Uçar 1,38'lik puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor'da 10 Yılda 20 Teknik Direktör Değişikliği - Son Dakika

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