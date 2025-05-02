Kayserispor\'da 3 Eksik, 1 Futbolcunun Durumu Bugün Bell olacak

Deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 3 futbolcu forma giyemeyecek. Bir futbolcunun durumu ise bugün belli olacak.

Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da sakatlığı bulunan Dimitrios Kolovetsios ile Stephane Bahoken ile sarı kart cezalısı Duckens Nazon takımındaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunmasına rağmen düz koşulara başlayan Julian Jeanvier'in durumu ise bugün yapılacak antrenman sonrası belli olacak.

Forvet hakkında iki oyuncusundan yoksun deplasmana gidecek olan Kayserispor'da yarınki maçta Talha Sarıarslan gol bölgesinde oynayacak. Stoper mevkiinde yine Hosseini ile Attamah görev üstlenecek. - KAYSERİ