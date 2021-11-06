Yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 4 eksik var.
Kayserispor, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılıp milli araya moralli girmek istiyor. Zorlu deplasman maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızı takımda 4 oyuncu eksik. Takımda sakatlıkları bulunan Bernard Mensah, Uğur Demirok ve kırmızı kart cezalısı Onur Bulut forma giyemeyecek.
Ayrıca Manuel Fernandes'in de maç kadrosuna alınmayacağı öğrenildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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