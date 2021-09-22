Kayserispor'da 5 eksik var

Sahasında bugün Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 6. haftasında bugün Galatasaray'ı ağırlayacak olan Yukatel Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Mario Gavranovic, Gustavo Campanharo, Anthony Uzodimma ve Covid 19 testi pozitif çıkan Gökhan Sazdağı bugün forma giyemeyecek. Sakatlıı geçen Lionel Carole ise forma giyecek.

Ligde bu sezon 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kayserispor, 7 puan topladı. - KAYSERİ