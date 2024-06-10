Kayserispor'da Ali Çamlı güven tazeledi - Son Dakika
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Spor

Kayserispor'da Ali Çamlı güven tazeledi

Kayserispor'da yapılan Olağan Genel Kurul sonrası mevcut başkan Ali Çamlı, güven tazeleyerek görevine devam etme hakkı kazandı. Yönetim kurulu da görev dağılımını belirledi.

10.06.2024 15:08
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Kayserispor'da yapılan Olağan Genel Kurul sonrası mevcut başkan Ali Çamlı güven tazeledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da göreve başlayan yönetim kurulu, görev dağılımını gerçekleştirdi. Hafta sonu yapılan Olağan Genel Kurul sonrasında Kayserispor'da güven tazeleyen mevcut başkan Ali Çamlı; A takımını belirledi. Asil listeye 11 kişi dahil eden, 11 de yedek yönetim kurulu belirleyen başkan Ali Çamlı, görev dağılımını gerçekleştirdi. İşte görev dağılımı şu şekilde;

Başkan - Ali Çamlı

Başkan Yardımcısı-Erol Çetin

Asbaşkan- Nurettin Açıkalın

Genel Sekreter-Rıza Erkut Yurdemi

Avrupa Sorumlusu ve Başkan Yardımcısı- Ali Hızar

Avrupa Sorumlusu- Yeşim Akpınar ve Hasan Irmak

Hukuk İşleri Sorumlusu-Emir Akpınar

Alt yapı sorumlusu-Samet Koç

Stadyum, Tesisler Sorumlusu ve Başkan Yardımcısı-Süleyman Akın

Yönetim Kurulu Üyesi-Tufan Koç - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'da Ali Çamlı güven tazeledi - Son Dakika

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