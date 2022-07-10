Yukatel Kayserispor kamp programı çerçevesinde 15 Temmuz'da başlayacak olan 4'lü Erciyes Cup Futbol Turnuvası'nda da yer alacak. Kayserispor, açılış maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Erciyes, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor'da bayram izni - Son Dakika

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