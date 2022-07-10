Kayserispor'da bayram izni - Son Dakika
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Kayserispor'da bayram izni

10.07.2022 09:16
Kayserispor'da bayram izni

Yukatel Kayserispor bayram iznine çıktı.

Yukatel Kayserispor bayram iznine çıktı. Sarı kırmızılılar 12 Temmuz'da toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, kurban bayramı iznine çıktı. 26 Haziran'da kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yukatel Kayserispor, Temmuz ayı ile birlikte hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. 12 Temmuz'da yeniden toplanacak olan Yukatel Kayserispor, çalışmalarını Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde Erciyes'te sürdürecek.

Yukatel Kayserispor kamp programı çerçevesinde 15 Temmuz'da başlayacak olan 4'lü Erciyes Cup Futbol Turnuvası'nda da yer alacak. Kayserispor, açılış maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. - KAYSERİ

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Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: İHA

Kayserispor, Erciyes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da bayram izni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'da bayram izni - Son Dakika
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