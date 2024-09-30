Kayserispor\'da Beşiktaş Maçı Kadrosu Belli Oldu

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Kayserispor'da kırmızı kart cezası sona eren Gökhan Sazdağı, sakatlığı geçen Arif Kocaman, Ali Karimi ve kaleci Bilal Bayazit, Beşiktaş maçı kadrosuna dahil edildi. Sakatlığı devam eden Julian Jeanvier ile Dimitrios Kolovetsios ise forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Kayserispor'da sakat ve cezalı oyuncuların durumu netlik kazandı. Trabzonspor müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonrasında cezalı duruma düşen ve Göztepe deplasmanında oynayamayan Gökhan Sazdağı, bugün Beşiktaş'a karşı forma giyebilecek. Öte yandan sakatlıkları geçen kaleci Bilal Bayazit, Arif Kocaman ve Ali Karimi de maç kadrosunda yerini alacak.

Sakatlığı geçen ancak maç eksiği olan Majid Hosseini, performansı beğenilmeyen Dimitrios Kolovetsios ve sakatlığı devam eden Julian Jeanvier ise takımdaki yerini alamayacak.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak ve Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. - KAYSERİ