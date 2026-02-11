Kayserispor\'da Djalovic ile yollar ayrılıyor

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic ile ayrılık kararı alındı. Tarafların, sözleşme fesih konusunda anlaşmak üzere oldukları öğrenildi.

DJALOVIC İLE AYRILIK KARARI

Sarı-kırmızılı takımda, Kocaelispor'a 2-1'lik skorla mağlup olunması sonrası taraftarlardan gelen eleştiriler sonrası teknik patron Djalovic ile ayrılık kararı alındı. Dün Radomir Djalovic ile karşılıklı fesih görüşmesi yapan İç Anadolu ekibi, bugün yapılan görüşmede de önemli bir mesafe kat etti. Kayserispor'un ayrılık kararını ilerleyen saatlerde açıklayacağı, deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasına da yeni teknik direktörü ile çıkmayı amaçladığı öğrenildi.

0.77 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Süper Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor'da Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Radomir Djalovic, sarı-kırmızılı kulüpte son 10 yılda 15 maç ve üzeri görev yapan 12 teknik direktör arasında en az puan ortalamasına sahip çalıştırıcı oldu.

Kayserispor'da 122 gün önce göreve başlayan ve takımın başında 15 resmi maça çıkan Djalovic, maç başına 0,87 puan ortalamasında kaldı. Djalovic, bu performansla sarı-kırmızılı kulüpte son 10 yılda 15 maç ve üzeri görev yapan 12 teknik direktör arasında en düşük puan ortalamasının sahibi oldu.

Ligde 13 maçta takımın başında sahaya çıkan Djalovic'in çalıştırdığı sarı-kırmızılı takım, ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2, 14. haftasında da Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi. Djalovic idaresinde ligde çıktığı müsabakaların 7'sini kaybeden Kayserispor, 4 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

12 GOL ATTI, 26 GOL YEDİ

Djalovic yönetimindeki Kayseri ekibi, ligde 13 maçta 12 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 26 gole engel olamadı. Kayserispor, ligde topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Djalovic idaresindeki Kayserispor birer galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.