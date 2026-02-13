Kayserispor'da Djalovic Krizi - Son Dakika
Spor

Kayserispor'da Djalovic Krizi

Kayserispor'da Djalovic Krizi
13.02.2026 23:14
Radomir Djalovic, son iki antrenmanda yer almadı, Göztepe maçı için durumu belirsiz.

Kayserispor Teknik Direktör Radomir Djalovic son iki antrenmanda yer almadı.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Djalovic krizi yaşanıyor. Alman teknik adam Gisdol'un yerine göreve getirilen Radomir Djalovic, Göztepe maçı öncesi antrenmana çıkmadı. Son iki antrenmanda takımın başında yer almayan Radomir Djalovic'in Göztepe maçında yedek kulübesinde olup olmayacağı bilinmiyor.

Kayserispor, pazar günü deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

