Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

29.03.2022 16:47
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı oyuncu Gustavo Campanharo, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin sonlarına yaklaşıldığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte daha rahat olabilmek ve ligi iyi bir yerde bitirebilmek için puana ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Campanharo, "Çok önemli bir maç, önemli bir rakip. Biz de bu hafta iyi çalıştık. Karşılaşmaya iyi konsantre olmak gerekiyor. Elimizden geleni yapıp puan almak istiyoruz. Kupada Fenerbahçe'yi elemiştik ama bu lig müsabakası olacağı için daha farklı. Seyircimizin desteğiyle Fenerbahçe'yi yeneceğimizi düşünüyorum. Taraftarımız geldiği zaman çok daha iyi oynuyoruz." diye konuştu.

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
17:04 EPDK'dan yeni karar! Elektrikte maliyet yükselişinin faturaya yansıması önlenecek
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:41 Mahkemeden emsal karar! Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
16:16 Seda Sayan, "Mücevher alım gücü kolaylaştı" dedi, tepki üstüne tepki yağdı: 2 litre yağ olmuş 180 lira, neyin kafasındasınız?
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 17:09:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement