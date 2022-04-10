Kayserispor'da Kemen gol attı - Son Dakika
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Kayserispor'da Kemen gol attı

10.04.2022 14:04
Kayserispor'da Kemen gol attı

Yukatel Kayserispor'un orta saha oyuncusu Olivier Kemen, sarı kırmızılı formayla ilk golünü Göztepe kalesine attı.

Yukatel Kayserispor'un orta saha oyuncusu Olivier Kemen, sarı kırmızılı formayla ilk golünü Göztepe kalesine attı.

Kayserispor'un deplasmanda 2-1 kazandığı Göztepe maçında sergilediği futboldan ziyade alınan sonuç moral oldu. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Emrah Başsan ile Olivier Kemen kaydetti. Emrah Başsan, Kayserispor forması ile 4. golünü atarken orta saha oyuncusu Olivier Kemen ise sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

Mücadelenin 26. dakikasında savunmanın hatasında kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen Olivier Kemen gol sonrası büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ

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Son dakika haberi... Kayserispor 5 maç sonra kazandı Son dakika haberi... Kayserispor 5 maç sonra kazandı Kayserispor'da galibiyet sevinci Kayserispor'da galibiyet sevinci

Emrah Başsan, Kayserispor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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