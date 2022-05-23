Kayserispor'da kupa mesaisi sürüyor - Son Dakika
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Kayserispor'da kupa mesaisi sürüyor

23.05.2022 20:50
Kayserispor'da kupa mesaisi sürüyor

Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kayserispor'da kupa mesaisi sürüyor
Kayserispor'da kupa mesaisi sürüyor
Kayserispor'da kupa mesaisi sürüyor
Kayserispor'da kupa mesaisi sürüyor

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Mario Gavranovic final maçında oynayacak Mario Gavranovic final maçında oynayacak Sivasspor final maçına hazırlanıyor Sivasspor final maçına hazırlanıyor
Kaynak: AA

Hikmet Karaman, Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da kupa mesaisi sürüyor - Son Dakika


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