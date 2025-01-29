Kayserispor'da Murat Duman ile Ayrılık - Son Dakika
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Spor

Kayserispor'da Murat Duman ile Ayrılık

Kayserispor\'da Murat Duman ile Ayrılık

Kayserispor, sportif direktör Murat Duman ile karşılıklı anlaşıp yolları ayırdığını duyurdu.

29.01.2025 13:13
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Kayserispor, sportif direktör Murat Duman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, sportif direktör Murat Duman ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. 2021 yılından bugüne kadar sarı-kırmızılı ekipte sportif direktör olarak görev yapan Murat Duman'ın ayrılığına ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Ocak 2021 tarihinde Kayserispor'umuzda sportif direktörlük görevine başlayıp, zor şartlarda özveri ve fedakarlıkla geçen yıl sonuna kadar görev alan Murat Duman hocamız, 3 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen yine fedakarlık göstererek sözleşmesini Kayserispor'umuz lehine karşılıklı olarak fesh etmiştir. Kendisine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'da Murat Duman ile Ayrılık - Son Dakika

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