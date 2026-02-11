Kayserispor\'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alarak iyi günler geçirmeyen Zecorner Kayserispor'da bir problem de forvet oyuncusu German Onugkha'dan geldi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI TAKİPTEN ÇIKTI

Ligde oynanan Kocaelispor maçı öncesi yetersiz performansından dolayı kadroya alınmayan Rus golcü, sarı-kırmızılı kulüp ile arasındaki ipleri koparma noktasına geldi. Deneyimli oyuncu, kulübün sosyal medya hesaplarını takipten çıktı.

''KİMSE KAYSERİSPOR'DAN BÜYÜK DEĞİLDİR''

30 yaşındaki golcüye bu hareketi sonrası tepki oluştu. Kayserispor taraftarları, Onugkha'nın adeta gemileri yakmasına tepki göstererek "Kimse Kayserispor'dan büyük değildir" diye mesajlar yayınladı.

SEZON PERFORMANSI

Ligde bu sezon 16 maça çıkan Rus golcü, bu maçlarda rakip kalelere 6 gol atmayı başardı. Onugkha'nın sözleşmesi 2027 yılına dek devam ediyor.