Kayserispor\'dan 4 Futbolcuya Milli Davet

Kayserispor'da forma giyen 4 futbolcuya ülkelerinden milli davet geldi.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un kadrosunda yer alan 4 yabancı futbolcuya, ülke milli takımlarından davet geldi. Carlos Mane'ye Gine Bissau, Lszl Bénes'e Slovakya, Stefano Denswil'e Surinam, Joshua Brenet'e de Kurasao milli takım kampına katılmak üzere kentten ayrıldı. - KAYSERİ
