Kayserispor'dan Hakem İsyanı

01.03.2026 19:49
Kayserispor, Gençlerbirliği maçındaki hakem hatalarına tepki gösterdi ve adalet talep etti.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, deplasmanda oynadığı Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmasının hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Zecorner Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Natura Dünyası Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Ankara deplasmanında 1 puan alan İç Anadolu ekibinde maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterildi. Sarı-kırmızılı takım yaptığı yazılı açıklamada 3 puanlarının gasp edildiğini belirterek, "Kayserispor olarak, Gençlerbirliği karşısında sahada alın terimizle kazandığımız mücadelenin hakem kararlarıyla gölgelenmesini asla kabul etmiyoruz. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk ve VAR ekibi tarafından verilen, hiçbir futbol aklıyla izah edilemeyecek ofsayt kararı; maçın kaderini doğrudan değiştirmiş, kulübümüzün hanesine yazılması gereken 3 puanı gasp etmiştir. Bu karar bir 'yorum farkı' değil, açık ve net bir hak kaybıdır. VAR sistemi hataları azaltmak için vardır; hatayı büyütmek için değil. Tüm Türkiye'nin izlediği bir pozisyonda, bu denli bariz bir yanlışın nasıl verildiği ve VAR müdahalesinin neden doğru şekilde yapılmadığı kamuoyuna açıklanmalıdır. Kayserispor sahada mücadele ederken masa başında puan kaybetmeye razı olmayacaktır. Bu doğrultuda: Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurumuzu yapacağımızı, VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettiğimizi, hakem performansının en üst düzeyde incelenmesini istediğimizi açıkça ilan ediyoruz. Türk futbolunda adalet herkes için gereklidir. Bugün Kayserispor'a yapılan haksızlık, yarın başka bir kulübün başına gelebilir. Camia olarak hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

