Kayserispor\'dan Huzurevi Ziyareti

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik heyet ve futbolcuları, huzurevindeki yaşlılara moral ziyaretinde bulundu.

Süper Lig'de puan mücadelesi veren Kayserispor'dan anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Sarı kırmızılı takım Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Sportif Direktör Muhammed Türkmen, futbolcular Bilal Bayezit, Onurcan Piri, Dimitrios Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Sazdağı, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, Carlos Mane, Dukens Nazon ve Talha Sarıarslan ile huzurevine giderek yaşlılara çiçek takdim edip moral verdi.

Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde bulunan yaşlılar ile futbol muhabbeti yapan sarı kırmızılılar, lig yarışında kendilerine başarı için dua etmelerini istedi. Ziyarette teknik heyet ve futbolcuların imzaladığı Kayserispor forması da huzurevi müdüriyetine hediye edildi. - KAYSERİ