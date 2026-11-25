TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 16'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Metro Holding Kayserispor, 2026-27 sezonunda 11 yıl sonra küme düştüğü 1'inci Lig'de mücadele ediyor. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan sarı-kırmızılılar, ilk 15 haftada 10 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak ligde 33 puanla ikinci sırada yer aldı. Ligin 15'inci haftasında cumartesi günü sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılara zorlu mücadele sonrası 2 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi dün kulüp tesislerinde toplanarak 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'de karşılaşacağı Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı takım bugün yaptığı antrenmanla da Keçiörengücü maçı hazırlıklarına devam etti. Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Atila Gerin yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. İç Anadolu ekibi yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.