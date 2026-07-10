Kayserispor Dış Transferde 3 Futbolcu Aldı

Kayserispor; dış transferde 3 futbolcu ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, dış transferde 3 futbolcu ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı kulüpten alınan bilgilere göre; Mamadi Camara, Sinan Kurt ve Dioniy ile anlaşıldı ve 3 futbolcu imza atmak için Kayseri'ye davet edildi. 31 Aralık 2003 doğumlu olan Camara, Gine-Bissau asıllı olup forvet ve ofansif orta saha mevkilerinde görev yapıyor. Son olarak EFL League One takımlarından Reading'de forma giydi. Geçen sezon Amedspor'da görev alan Sinan Kurt da, orta saha mevkiinde oynuyor. 31 yaşındaki futbolcu, imza için Kayseri'ye davet edildi.

Fransız asıllı olup Aralık 1992'de dünyaya gelen Lois Diony, forvet mevkiinde görev yapıyor. Son olarak Manisa FK'de forma giymişti. - KAYSERİ