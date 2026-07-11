Kayserispor Erciyes Kampında

KAYSERİSPOR, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Sarı-kırmızılı ekip, kampın sekizinci gününde sahaya çıkarak antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde basına kapalı olarak yapılan idmanda futbolcular, ısınma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanda daha sonra pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes kampında hazırlıklarını 14 Temmuz'a kadar sürdürecek. Sarı-kırmızılı takım yarın oynacağı hazırlık maçının ardından da 3 gün izin yapacak.