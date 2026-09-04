Kayserispor, Esenler Erokspor deplasmanının hazırlıklarına Atilla Gerin yönetiminde başladı - Son Dakika
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Kayserispor, Esenler Erokspor deplasmanının hazırlıklarına Atilla Gerin yönetiminde başladı

Kayserispor, Esenler Erokspor deplasmanının hazırlıklarına Atilla Gerin yönetiminde başladı
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Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında 7 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına bugün başladı. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma, pas ve çift kale maç çalışmaları gerçekleştirildi.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 6'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı.

1'inci ligde ilk 3 haftayı namağlup geçiren ve 4'üncü haftada sahasında konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak ilk mağlubiyetini alan Metro Holding Kayserispor, ligin 5'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımda oyunculara Karagümrük mücadelesi sonrası 1 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi bugün kulüp tesislerinde toplanarak 7 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de oynayacağı Esenler Erokspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

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