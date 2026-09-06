Kayserispor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gitti - Son Dakika
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Kayserispor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gitti

Kayserispor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul\'a gitti
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Metro Holding Kayserispor, 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, akşam saatlerinde tarifeli uçakla İstanbul'a giderek karşılaşmayı beklemeye başladı.

1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 6'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

1'inci Lig'de ilk 3 haftayı namağlup geçiren ve 4'üncü haftada sahasında konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak ilk mağlubiyetini alan Metro Holding Kayserispor, ligin 5'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımda oyunculara Karagümrük mücadelesi sonrası 1 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi önceki gün kulüp tesislerinde toplanarak yarın saat 17.00'de oynayacağı Esenler Erokspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takım bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla da karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından yapılan Erokspor karşılaşmasının tatktik çalışması ile sona erdi.

Sarı-kırmızılılar akşam saatlerinde tarifeli uçakla İstanbul'a giderek karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gitti - Son Dakika
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