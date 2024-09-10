Kayserispor-Eyüpspor Maç Biletleri Satışta - Son Dakika
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Kayserispor-Eyüpspor Maç Biletleri Satışta

Kayserispor-Eyüpspor Maç Biletleri Satışta

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Eyüpspor arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Kayserispor kulübü tarafından belirlenen fiyatlar arasında 150 TL ile 750 TL arasında değişiyor.

10.09.2024 16:52
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Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Eyüpspor arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa sunuldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Eyüpspor maçının biletleri satışa sunuldu. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, 150 TL ile 750 TL arasında değişen fiyatlara sahip biletler, bugün Passolig tarafından satışa sunuldu.

Sarı Kırmızılı kulüp tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt Tribün bilet fiyatı: 150 TL

Kuzey Üst Tribün bilet fiyatı: 150 TL

Kuzey Alt Tribün bilet fiyatı: 150 TL

Doğu Üst Tribün bilet fiyatı: 400 TL

Doğu Alt Tribün bilet fiyatı: 500 TL

Batı Alt Tribün bilet fiyatı: 600 TL

BAtı Balkon Tribün bilet fiyatı: 750 TL

Misafir Tribün bilet fiyatı: 195 TL - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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