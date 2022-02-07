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Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

07.02.2022 13:39
Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

Ligde oynadığı Atakaş Hatayspor maçının ardından ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası'nın (ZTK) son 16 turunda karşılaşacağı Fenerbahçe maçına hazırlanan sarı-kırmızılılar bugün son idmanını yaptı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, kondisyon ve takım oyunu çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Çalışmasını tamamlayan sarı-kırmızılı kafile havayolu ile İstanbul'a hareket etti. Ülker Stadyumunda yarın oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak.


Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
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Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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